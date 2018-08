Schweiz: Vermögensverwalter GAM Holding schließt neun Anleihefonds

ZürichDer Schweizer Asset Manager GAM Holding schließt nach hohen Mittelabflüssen einiger seiner Anleihefonds. „Wir möchten Sie darüber informieren, dass die jeweiligen Fonds-Verwaltungsratsräte beschlossen haben, die ausgesetzten Absolute-Return-Bond-Fonds mit uneingeschränktem Anlageansatz (ARBF) in Liquidation zu nehmen“, hieß es in einem am Freitag veröffentlichten Brief des Vermögensverwalters an die Investoren.