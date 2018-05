Schweizer Franken: Franken steigt auf Zwei-Monats-Hoch zum Euro

ZürichDie holprige Regierungsbildung in Italien hat am Mittwoch für einen Höhenflug des Franken gesorgt. Ein Euro sackte im Gegenzug auf knapp unter 1,16 Franken ab. Das ist der niedrigste Stand seit über zwei Monaten. Vergangene Woche notierte er noch bei fast 1,20 Franken. Auch zum Dollar legte der Franken zu. „Die Anleger haben Angst wegen Italien und ziehen ihr Geld ab. Das erinnert stark an die Euro-Krise. Es zeigt sich einmal mehr, das der Franken, wenn es in Europa nicht mehr rund läuft, die gesuchte Adresse ist“, sagte ein Händler.