Schweizer Nationalbank Profitabler als Apple, aber nur 500 Millionen wert

Der hohe Gewinn kam zustande, weil das aus ausländischen Papieren und Gold bestehende Depot der Notenbank kräftig an Wert gewonnen hat. Der Gewinn der SNB hängt allein davon ab, wie sich ihre Hunderte Milliarden Franken schweren Portfolios entwickeln. Die Notenbank hat in den letzten Jahren immer wieder Franken auf den Markt geworfen. Und zwar, indem sie ausländische Aktien und Anleihen gekauft und mit frisch gedruckten Franken bezahlt hat. So wollte sie verhindern, dass der sehr begehrte Schweizer Franken immer weiter an Wert gewinnt. Ein zu starker Franken macht Schweizer Exporte teurer und schadet so der Wirtschaft. (Jeder, der in der Schweiz schon mal umgerechnet 20 Euro für eine ordinäre Pizza bezahlt hat, kennt das Problem. Das nächste Mal speist er dann lieber erst nach der italienischen Grenze). Nebeneffekt der Währungsintervention: Die Notenbank hat so ein hübsches Vermögen an Wertpapieren aufgebaut.