Schweizer Verpackungskonzern : SIG will offenbar zurück an die Börse

Der Verpackungskonzern SIG Combibloc will Insidern zufolge im September seine Pläne für eine Rückkehr an die Schweizer Börse öffentlich machen. Dabei könnte das Unternehmen auf einen Wert von rund 4,5 Milliarden Euro kommen, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen. Koordiniert wird der Börsengang von Goldman Sachs, Credit Suisse und der Bank of America.