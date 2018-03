SDax: Zooplus opfert Gewinn für Investitionen – Aktie stürzt ab

MünchenZum Ausbau des Geschäfts nimmt der Tierfutterhändler Zooplus in diesem Jahr einen Verlust in Kauf. Hohe Ausgaben für Marketing sowie neue Logistik und Computertechnik könnten 2018 für roten Zahlen sorgen, wie der Online-Händler am Donnerstag überraschend mitteilte. Die jahrelang von steigenden Gewinnen verwöhnten Anleger reagierten verstört: Die Aktie stürzte um bis zu zwölf Prozent ab und war damit Schlusslicht im Kleinwerteindex SDax.