SEC: Gary Gensler soll neuer Chef der US-Börsenaufsicht werden

Unter dem gewählten Präsidenten Joe Biden soll die US-Börsenaufsicht SEC ein neues Gesicht bekommen. Er wolle Gary Gensler für den Chefposten der Behörde nominieren, teilte Biden am Montag mit. In der US-Finanzwelt ist Gensler kein Unbekannter: Der frühere Banker bei Goldman Sachs stand unter Präsident Barack Obama bereits der Finanzbehörde Commodity Futures Trading Commission, CFTC, vor. Aktuell ist er Professor für globale Wirtschaftswissenschaft an der Elite-Universität MIT. Unter Ex-Präsident Bill Clinton war er ein hochrangiger Beamter im Finanzministerium.