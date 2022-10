Seitenblick Der Börsenweltmeister am Zuckerhut

Aber es spiele eigentlich keine Rolle, wer das Land regiert, sagt Marko Papic, Partner und Chefstratege bei Clocktower Group, einem Vermögensverwalter für alternative Anlagen mit Sitz in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien. Grund: Die Welt braucht die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas mehr denn je. Vor allem als Lieferant von Rohstoffen. Das zieht Kapital an und festigt die Währung. Brasilien ist der Gewinner der geopolitischen und ökonomischen Verschiebungen. Die Börse São Paulo und der Real stellen seit Jahresanfang den Rest der Welt in den Schatten. „Gott ist Brasilianer“, sagt der stolze Brasilianer. Vielleicht hat er sogar recht.



