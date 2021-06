Sentix-Umfrage: Investoren bewerten Euro-Konjunktur so gut wie seit drei Jahre nicht mehr

Börsenprofis beurteilen die Konjunktur im Euro-Raum so zuversichtlich wie seit über drei Jahren nicht mehr. Das Barometer dazu kletterte im Juni etwas stärker als erwartet um 7,1 auf 28,1 Punkte und damit das vierte Mal in Folge, wie die Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer Umfrage unter 1139 Anlegern mitteilte. Das ist zugleich der höchste Stand seit Februar 2018.