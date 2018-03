Serviceware: Hessische Softwarefirma strebt an die Börse

MünchenDer Unternehmenssoftware-Hersteller Serviceware strebt an die Frankfurter Börse. Der Mittelständler aus dem hessischen Bad Camberg wolle 60 Millionen Euro frisches Kapital einsammeln, um seine Expansion zu finanzieren, teilte Serviceware am Freitag mit. Darüber hinaus steht ein kleinerer Teil von Aktien aus dem Besitz der Firmengründer Dirk Martin und Harald Popp zum Verkauf, die Serviceware als Vorstandschef und Finanzvorstand leiten. Das 20 Jahre alte Unternehmen strebe seine Erstnotiz im regulierten Börsensegment Prime Standard zwischen April und Juni an. Von der offiziellen Ankündigung bis zum Börsengang dauert es in der Regel vier Wochen. Begleitet wird die Emission von der Commerzbank und von Hauck & Aufhäuser.