Seuche: Preis für Schweinefleisch zieht wegen Schweinepest weiter an

Als Konsequenz des Ausbruchs sind in China und Vietnam nach einer Warnung vor der afrikanischen Schweinepest Millionen Schweine vorsorglich getötet worden. Mehr als 3,7 Millionen Schweine seien in der Region seit dem Ausbruch der Tierseuche in China im August getötet worden, teilte die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, mit.