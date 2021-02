Short-Spekulationen mit Zertifikaten Völlig überhitzt? So funktioniert eine Wette gegen Tesla

Die zweite Möglichkeit, die sich für Privatanleger eignet, sind Faktor-Shortzertifikate. Auch hier werden Kursverluste der Aktie in Kursgewinne im Zertifikat umgemünzt. So wird etwa bei einem Faktor-Short mit zweifachem Hebel aus einem Tagesverlust der Aktie von zum Beispiel zwei Prozent im Zertifikat ein Gewinn von vier Prozent, also doppelt so viel auf Tagesbasis.



Der Haken dabei: Kommt es in der Aktie zu einer längeren Schwankungsphase, führt das Faktor-Prinzip zu schleichenden Wertverlusten. Das zeigt eine Beispielrechnung: Wenn eine Aktie an einem Tag zwei Prozent verliert (von 100 Euro auf 98 Euro) und am nächsten Tag wieder um zwei Prozent steigt (von 98 auf 99,96 Euro), bleibt unterm Strich ein Minus von 0,04 Prozent. Ein Short mit Faktor zwei sinkt am ersten Tag in diesem Fall um vier Prozent von 100 auf 96 Euro und steigt dann am zweiten Tag um vier Prozent von 96 auf 99,84 Euro. Schon diese eine Kursschwankung und der geringe Hebel von zwei führt also zu einem rechnerischen Nachteil von 0,12 Euro (99,84 als Gesamtergebnis im Vergleich zu 99,96 bei der Aktie). Je größer der Hebel des Zertifikats ist und je länger die Schwankungsphase an den Börsen, desto empfindlicher ist der Wertverlust, der im Faktorzertifikat im Vergleich zur Aktie entsteht.