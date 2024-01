Shortseller Qube Research Warum dieser Hedgefonds gegen Deutschland wettet

Recht gewagt wirken auch die anderen größeren Shortwetten von QRT. Bei Siemens Energy zeichnet sich, mit staatlichem Segen in Form einer 7,5-Milliarden-Euro-Bürgschaft, gerade eine Trendwende ab. Aber der Hedgefonds hat 11,27 Millionen Aktien des Unternehmens mit einem Marktwert von 144 Millionen Euro leer verkauft. Schweres Geschützt fährt QRT auch gegen Rheinmetall auf. Der Düsseldorfer Konzern gehört mit seinem umfangreichen Arsenal an Panzern, Geschützen, Militärlastwagen und Munition zu den Siegern des globalen Rüstungsbooms. Die Aktie marschiert nach oben, eine Trendumkehr ist nicht in Sicht, allenfalls ein vorübergehender Kursrückschlag. Dann wäre QRT gut beraten, die 409.000 leer verkauften Aktien rasch zurückzukaufen.