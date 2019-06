SIX: Schweizer Börse schließt mit Gewinnen – Aluflexpack feiert Börsendebut

Der Verpackungsspezialist Aluflexpack verzeichnete ein starkes Debut an der Schweizer Börse SIX: Die Aktien kletterten um 7,1 Prozent. Der Börsengang von Aluflexpack ist der vierte Neuzugang an der SIX im laufenden Jahr. Der Vakuumventile-Hersteller VAT ging 3,4 Prozent höher aus dem Handel. Weil der Tiefpunkt der Marktabschwächung erreicht sei, beende VAT das Kurzarbeitsprogramm für rund 400 Produktionsmitarbeiter.