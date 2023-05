SIxt-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Sixt-Aktie?

Die Expansion des Unternehmens hat sich letztendlich ausgezahlt. Ein Jahrzehnt nach der Einführung auf dem US-Markt ist das Geschäft dort nun größer als in der Heimat Deutschland. Allein in den letzten zwölf Monaten stieg das Umsatzvolumen in den USA um 55 Prozent auf 908 Millionen Euro, was etwa einem Drittel des Gesamtumsatzes von Sixt entspricht. Insgesamt war das letzte Jahr für die Autovermietungsfirma sehr erfolgreich. 2022 konnte das Unternehmen seinen Gesamtumsatz um etwa ein Drittel steigern und erreichte dabei die Dreimilliardeneuro-Marke. Mit einem vorsteuerlichen Gewinn von 550 Millionen Euro wurde ein neuer Rekord aufgestellt, und die Umsatzrendite stieg auf 17,9 Prozent, was deutlich über dem anvisierten Wert von zehn Prozent liegt.