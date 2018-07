Smartphone-Konzern: Xiaomis Börsendebüt enttäuscht Anleger

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat am Montag in Hongkong ein enttäuschendes Börsendebüt hingelegt. Die Aktie fiel an ihrem ersten Handelstag um bis zu sechs Prozent auf 16 Hongkong-Dollar. Bis zum Handelsschluss konnte sie sich wieder auf 16,58 Hongkong-Dollar berappen, lag damit aber immer noch unter dem Ausgabepreis von 17,00 Hongkong-Dollar. Xiaomi konnte seine Aktien lediglich am unteren Ende der Preisspanne losschlagen, die bis 22,00 Hongkong-Dollar reichte. Der weltweit viertgrößte Smartphone-Produzent erlöste bei seinem Börsengang 4,72 Milliarden US-Dollar.