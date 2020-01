SMI: Luxusgüter-Titel verlieren an Schweizer Börse deutlich

Die Angst vor einem Krieg am persischen Golf hat am Montag auch die Schweizer Börse gebremst. Der SMI sank um 0,3 Prozent auf 10.665 Punkte. Der Iran hat nach der gezielten Tötung eines Generals durch die USA mit Vergeltung gedroht. US-Präsident Donald Trump erklärte, die USA würden in diesem Fall zurückschlagen, „möglicherweise in einem überproportionalen Ausmaß“.