SNB: Schweizerische Nationalbank verstärkt Devisenmarkt-Interventionen

Die Schweizer Notenbank hat ihre Devisenmarkt-Interventionen zur Schwächung des Frankens in der vergangenen Woche wohl weiter intensiviert. Die Sichtguthaben von Banken und Bund bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kletterten in der Woche zum 13. März auf 602,99 Milliarden Franken, wie die SNB am Montag mitteilte. Das Plus im Vergleich zur Vorwoche von rund 4,4 Milliarden ist der stärkste Anstieg seit Anfang März 2017.