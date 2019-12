Erstens können Anleger in disruptive Unternehmen investieren, die das Potenzial haben, eine bessere Welt zu schaffen. Ein Beispiel dafür ist die wachsende Gruppe von Unternehmen, die an Gentherapien arbeiten, welche gut zum UN-Ziel Nummer 3 passen: „Gesundheit und Wohlergehen“. Studien ergaben eine bemerkenswerte Wirksamkeit bei der Behandlung bestimmter seltener Krankheiten in ausgewählten Patientengruppen. Am US-Markt wurden mittlerweile vier solcher Produkte eingeführt, die zusammen einen annualisierten Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar erzielen. Dank neuer Technologien wie CRISPR wurden sogar erstmals Therapien, die Genom-Editierung einsetzen, klinisch angewendet. In einem positiven Szenario können Anleger damit nicht nur signifikante finanzielle Renditen erzielen, sondern auch einen Beitrag zur Beseitigung einiger bisher unheilbarer Krankheiten leisten.