Software-Anbieter: Aktien von Serviceware zum Börsendebüt gefragt

FrankfurtDie Aktien der hessischen Softwarefirma Serviceware sind bei ihrem Debüt an der Frankfurter Börse mit Kursgewinnen gestartet. In den ersten Handelsminuten kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 24,75 Euro, nachdem die Titel mit 24 Euro ausgegeben worden waren. Insgesamt brachte der Börsengang 89 Millionen Euro ein. Davon gingen 60 Millionen Euro an die Firma selbst, der Rest an die Altaktionäre um die Firmengründer Dirk Martin und Harald Popp.