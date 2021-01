Software-Konzern: Vor Börsengang der Tochter Qualtrics: SAP erhöht erneut die Preisspanne

An der Frankfurter Börse steht Anfang Februar der IPO des Gebrauchtwagen-Händlers Auto1 an. Am Montag gab das Berliner Unternehmen weitere Details bekannt. Auch der Kult-Schuh Dr. Martens wird bald an der Börse gehandelt. Der Konzern geht in London aufs Parkett und gab zum Wochenauftakt ebenso weitere Informationen bekannt. Beide Unternehmen wollen etwa 1,5 Milliarden Euro einnehmen.