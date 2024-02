Softwareentwickler Suse Nach Delisting: Was Suse-Aktionäre jetzt tun können

Im Mai 2021 hatte EQT Suse an die Börse gebracht. Ein Investment in den Linux-Softwareentwickler mit Wurzeln in Nürnberg schien damals vielversprechend, auch die WirtschaftsWoche war optimistisch. Tatsächlich stieg der Kurs nach der Emission zu 30 Euro binnen weniger Monate in der Spitze auf rund 44 Euro. Wer gezeichnet hatte, konnte sich zu diesem Zeitpunkt also über einen hübschen Gewinn freuen.