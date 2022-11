Solana (SOL) Was die Kryptowährung Solana mit dem FTX-Crash zu tun hat

Hinzu kommt, dass das Solana-Netzwerk selbst den Preisdruck auf den Token in den kommenden Tagen noch erhöhen könnte. In Kürze wird durch die Validatoren im Netzwerk eine große Menge an Solana-Token freigegeben. Das passiert bei Solana in sogenannten Epochen. Fast 50 Millionen SOL sollen es laut Daten der Blockchain diesmal sein. Dass der Solana-Kurs angesichts so einer großen Menge an freiwerdenden Token noch stärker nachgeben könnte, liegt auf der Hand.