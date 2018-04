Börse: Syrien-Konflikt bremst Europas Märkte aus

Sorge vor Eskalation Syrien-Konflikt bremst Europas Börsen aus

12. April 2018

Drohender Militärschlag von Trump in Syrien: Eine Tomahawk-Rakete wird vom US-Zerstörer USS Porter abgefeuert (Archivbild) Foto: Ford Williams/U.S. Navy/AP/dpFoto: Ford Williams/U.S. Navy/AP/dpaa Bild: dpa Bild:

Der Syrien-Konflikt hält die Börsen in Atem. An den europäischen Aktienmärkten blieben die Anleger am Donnerstag angesichts der militärischen Drohungen von US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Deckung.