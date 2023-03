Sorgen um Finanzsektor Deutsche Bank führt Dax-Talfahrt an

Wie groß die Sorgen im Markt sind, zeigten am Freitag vor allem die Bankenwerte. Die Preise für die Absicherungen gegen Zahlungsausfälle bei Anleihen von Banken, ein Alarmsignal für Investoren, zogen europaweit deutlich an. Für die Absicherung eines zehn Millionen Euro schweren Pakets von Deutsche-Bank-Anleihen mussten dem Datenanbieter S&P Market Intelligence zufolge am Freitag mehr als 200.000 statt wie noch am Mittwoch 142.000 Euro gezahlt werden. Das war der höchste Wert seit 2019.



Lesen Sie auch: Der nächste Crash, er kommt bestimmt



Die Aktien der Deutschen Bank rutschten in der Spitze um fast 15 Prozent auf 7,95 Euro ab und markierten damit den niedrigsten Stand seit Oktober. Seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank in den USA und dem Beginn der Bankenkrise vor gut zwei Wochen haben die Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank mehr als 25 Prozent ihres Werts eingebüßt. Die Coba-Aktien verloren zum Wochenschluss bis zu 10,4 Prozent auf 8,41 Euro. Der europäische Bankensektor gab zeitweise 5,7 Prozent nach. Die Aktien der UBS, die sich auf Druck von Notenbanken, Regulierer und Regierung auf eine Not-Übernahme der schwer angeschlagenen Credit Suisse eingelassen hat, verloren mehr als sieben Prozent.