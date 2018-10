Spanischer Ölkonzern Cepsa stoppt milliardenschweren Börsengang

Der spanische Ölkonzern Cepsa hat wegen der Kurseinbrüche an den Aktienmärkten seinen milliardenschweren Börsengang abgesagt. Die Bereitschaft der Investoren, Aktien zu zeichnen, habe im gegenwärtigen Marktumfeld erheblich abgenommen, begründete Cepsa am Montag die Entscheidung. Der Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi, dem Cepsa gehört, hatte durch den Verkauf eines 25-prozentigen Anteils an dem Ölkonzern rund zwei Milliarden Euro einnehmen wollen. Es wäre der größte Börsengang eines Ölkonzerns seit 2008 gewesen.