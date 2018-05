Sparkurs: Deutsche Börse baut 350 Stellen ab

Bei seinen Aufräumarbeiten macht der neue Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer wie erwartet auch vor einem Stellenabbau nicht Halt: Um die Wachstumsziele bis 2020 zu erreichen, sollen 350 Arbeitsplätze bei dem Börsenbetreiber gestrichen werden, darunter 50 Führungspositionen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich eines Investorentages in London mit. Der seit Jahresanfang amtierende Börsenchef will die Kosten um 100 Millionen Euro drücken und das eingesparte Geld in Wachstum und neue Technologien investieren. "Ich will und ich muss dem Konzern zu Wachstum verhelfen", sagte Weimer bei der Vorstellung seiner Strategie, die er in Grundzügen bereits in den vergangenen Monaten dargelegt hatte.