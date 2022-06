Spekulation mit Lebensmitteln „Agrarbörsen fördern das Gemeinwohl“

Die Aktivität der Spekulanten an den Terminmärkten nahm im Umfeld des Ukrainekriegs zu. Ist also doch etwas dran an der Kritik von Foodwatch?

Nein, denn die Spekulationen an den Terminmärkten beruhten auf einem realen Ereignis, dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine. Alle Marktteilnehmer, auch die Agrarhändler, haben auf den Beginn des Ukrainekriegs reagiert. Es handelt sich also nicht um Spekulationen ins Blaue hinein.