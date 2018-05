Sportartikelkonzern: Run auf Puma-Aktie nach der Trennung vom Luxuskonzern Kering

FrankfurtDie am Mittwoch in Kraft getretene Scheidung vom französischen Luxusgüterkonzern Kering hat einen Run auf Puma ausgelöst. Die Aktien des Sportartikelherstellers stiegen um mehr als sieben Prozent auf ein Rekordhoch von 447,50 Euro und setzten sich damit an die SDax-Spitze. Kering hatte zuvor mitgeteilt, der Ausstieg aus Puma sei nun vollzogen.