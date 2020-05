Die niederländische Kaffee-Holding JDE Peet's wird bei ihrem Börsendebüt am Freitag in Amsterdam mit 15,6 Milliarden Euro bewertet. Die Aktien wurden wie erwartet zu einem Preis von 31,50 Euro zugeteilt, wie das Unternehmen mitteilte. Der Erlös aus der Emission des Herstellers von Kaffee-Marken wie „Jacobs“ und „Douwe Egberts“ beläuft sich – einschließlich der Platzierungsreserve – auf bis zu 2,6 Milliarden Euro. Am Freitagvormittag stieg der Aktienwert um rund 12 Prozent auf 35,35 Euro.