Staatsanleihen : Erste Öko-Anleihe im September geplant

Die Bundesregierung will im September erstmals eine Anleihe zur Finanzierung von Öko-Projekten an den Markt bringen. Das Papier werde ein Mindestvolumen von vier Milliarden Euro und eine Laufzeit von zehn Jahren haben, sagte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies am Montag. Im vierten Quartal sei die Emission einer weiteren grünen Anleihe geplant, womit sich das Gesamtvolumen in diesem Jahr auf elf Milliarden Euro belaufen könne. Die Papiere sollen in Form einer Zwillingsanleihe platziert werden, also parallel zu einer konventionellen Bundesanleihe mit gleicher Laufzeit und gleichem Kupon.