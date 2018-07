Staatsanleihen: Italien-Bonds locken Milliarden-Hedgefonds an

Lanza bevorzugt auch griechische Staatsanleihen, die im Mai von den Turbulenzen in Italien in Mitleidenschaft gezogen wurden, und er eröffnete ebenfalls in der zweiten Junihälfte eine Long-Position. Die Renditedifferenz zwischen zehnjährigen griechischen Renditen und der Verzinsung deutscher Bundesanleihen lag am Dienstag bei knapp 360 Basispunkten, etwas mehr als eine Woche nachdem Griechenland das Rettungsprogramm beendet hat. Der Spread schloss am 29. Mai bei 448 Basispunkten, dem höchsten Wert seit Dezember.