Stabilität fürs Depot Welche europäischen Aktien besonders viel Dividende versprechen

Aktien von Unternehmen, die eine aktive Dividendenpolitik verfolgen, zeigen sich immer wieder als Stabilitätsanker für Anleger an der Börse. So schwankten etwa die Unternehmensgewinne im breiten US-Aktienindex S&P 500 im vergangenen Jahrzehnt pro Jahr im Durchschnitt um 27 Prozent während die Dividenden lediglich um drei Prozent pro Jahr abwichen. Zudem stehen Unternehmen mit hoher Dividendenrendite in der Regel finanziell solide da, verfügen über viel Eigenkapital und stabile Einnahmen. Aber welche Unternehmen genau versprechen Anlegern die höchsten Renditen aus Dividendenzahlungen? Um das herauszufinden, hat die WirtschaftsWoche die durchschnittlichen Analystenschätzungen zu den Dividenden der europäischen und deutschen Top-Aktien durchforstet. Die prognostizierten Dividenden haben wir ins Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs gesetzt. Unsere Charts zeigen: Treffen die Analystenschätzungen im Durchschnitt zu, sind bei den Top-Ten-Zahlern im Dax Dividendenrenditen von mehr als 3,5 Prozent und im EuroStoxx50 sogar von mehr als 5,5 Prozent drin – immer gemessen am Kurs vom 15. Januar. Wer eine Aktie billiger kauft, hat eine entsprechend höhere Rendite, wer teurer kauft, eine niedrigere.