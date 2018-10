Stada-Übernahme Hedgefonds-Bonus ermöglicht Börsenrückzug

Für die verbliebenen Kleinaktionäre des von Finanzinvestoren übernommenen Arzneimittelherstellers Stada hat sich das Warten gelohnt. Die Beteiligungsgesellschaften Bain und Cinven kündigten am Montag eine Offerte an, die fast ein Viertel höher ist als der Preis, für den sich die beiden im vergangenen Jahr 65 Prozent der Anteile für insgesamt 5,3 Milliarden Euro gesichert hatten. Zugleich setzen Bain und Cinven den Aktionären aber die Pistole auf die Brust. Denn mit dem Angebot über 81,83 Euro - den Durchschnittskurs der vergangenen sechs Monate - ist der Rückzug von Stada von der Frankfurter Börse verbunden. Wer die neue Offerte nicht annimmt, kann seine Papiere danach nicht mehr am Markt verkaufen.