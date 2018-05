Nach der Finanzkrise waren die globalen Kapazitäten schwach ausgelastet und die Arbeitsmärkte entspannt. Diese Produktionslücke aber schließt sich jetzt – und bringt Preisdruck. Abzulesen ist das an den jüngsten Lohnabschlüssen in Deutschland und den USA, wo Großkonzerne die Erleichterungen der Steuerreform weitergeben an ihre Mitarbeiter, zumindest teilweise. Die Wirtschaftspolitik aber ist weiter expansiv, vor allem in den USA. Das US-Schatzamt schätzt den zusätzlichen Finanzierungsbedarf für den ausgabefreudigen US-Präsidenten Donald Trump in diesem Jahr auf 1000 Milliarden Dollar. Außerdem muss die US-Regierung 2018 Staatsanleihen im Volumen von mehr als 2400 Milliarden Dollar refinanzieren.