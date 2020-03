Standard & Poor's: S&P plant wohl keine weitreichenden Versicherer-Abstufungen wegen Corona

Globale Versicherungskonzerne müssen aufgrund ihrer Kapitalstärke wohl vorerst keine weitreichenden Herabstufungen in der Branche befürchten. Das haben Analysten der Ratingagentur S&P am Montag in einer Online-Präsentation erklärt. Sie erwarten, dass es in den kommenden Wochen nur vereinzelt zu Herabstufungen oder Änderungen beim Ausblick kommt.