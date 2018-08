Star-Investor Warren Buffett deckt sich mit noch mehr Apple-Aktien ein

Southwest Airlines

Aufgestockt (5/10)

Southwest Airlines ist eine große US-amerikanische Fluggesellschaft. Fast alle Airlines in den USA haben in den vergangenen Jahren Schwächephasen durchlitten, gingen durch Insolvenzverfahren oder fusionierten. Das hatte Buffett lange davon abgehalten, in Fluggesellschaften zu investieren. Ein erfolgloses Investment in US Airways von 1989 bis 1995 (75 Prozent Verlust) soll Sodbrennen bei dem Milliardär ausgelöst haben – seitdem hielt er die Branche für gefährlich. Doch im Herbst 2016 holte er gleich vier Titel ins Portfolio. Sein Engagement bei der Airline mit Hauptsitz in Dallas, Texas, hat er im zweiten Quartal deutlich ausgebaut.

Buffetts Anteile: 56,547 Millionen Stück

Veränderung im zweiten Quartal 2018: plus 18,65 Prozent

Wert der Beteiligung: 2,877 Milliarden Dollar