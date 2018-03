Staranalyst: Kollaps von MF Global ist ein Warnsignal

Als mit der Einigung in Europa de facto der Schuldenschnitt für Griechenland beschlossen wurde, ließen die riesigen Verluste die Firma implodieren. „Dieser Kollaps ist kein Systemrisiko, aber ein Warnsignal“, so Mayo. Allen Beteuerungen der Banken zum Trotz hat sich Mayos Meinung zufolge an der Wall Street wenig geändert. „Die Banken sind immer noch so aufgestellt, dass sie kurzfristig Gewinne maximieren, damit die Leute an der Spitze schnell mehr Geld bekommen“.