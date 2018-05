Starinvestor Warren Buffett: Berkshire Hathaway macht erstmals seit 9 Jahren Verlust

Bereits im Februar hatte Buffett in einem Brief an die Aktionäre vor der neuen Bilanzierungsregel gewarnt, die Berkshires Gewinne künftig verzerren könnte. Sie gibt vor, dass Berkshire die Aktienportfolios zu aktuellen Kursen bewerten und in den Quartalsergebnissen verbuchen muss. Dadurch können diese im Quartal um bis zu zehn Milliarden US-Dollar schwanken. Berkshire hält ein Aktienpaket im Wert von rund 170 Milliarden Dollar. Der Analyst Kai Pan von Morgan Stanley hatte auch deswegen mit „einem kleinen Quartalsverlust“ für Berkshire gerechnet. Dieser sei jedoch nur auf das Aktienportfolio zurückzuführen.