State-Street-Governance-Experte Walker „Bedeutender Schritt für stärkere Aktionärsrechte“

WirtschaftsWoche: Herr Walker, in einem offenen Brief empfiehlt State Street zusammen mit fünf Unterzeichnern aus der europäischen Vermögensverwaltungsbranche den Dax-Unternehmen, die deutsche Governance auf eine Ebene mit anderen Märkten zu bringen. Was sind die konkreten Forderungen?

Rob Walker: Wir fordern die Dax-30-Unternehmen dringend auf, freiwillig einen dreijährigen Wahlzyklus für von Aktionären gewählte Aufsichtsratsmitglieder zu verabschieden. Derzeit bleiben deutsche Unternehmen hinter ihren europäischen Kollegen zurück und sehen Aufsichtsratsmitglieder für die gesetzlich zulässige maximale Amtszeit von fünf Jahren gewählt.