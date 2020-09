Statistisches Bundesamt Finanzvermögen des Staates steigt 2019 um fast 40 Milliarden Euro

Das Finanzvermögen der Länder erhöhte sich um 8,1 Prozent oder 18,8 Milliarden auf 251,3 Milliarden Euro. Allerdings verlief die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Bremen verzeichnete mit 84,0 Prozent den größten Anstieg, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (+17,5 Prozent) und Berlin (+15,1). „Der starke Anstieg in Bremen ist hauptsächlich in einer Erhöhung der zu hinterlegenden Barsicherheiten für Derivat-Geschäfte begründet“, hieß es.