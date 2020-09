Stehaufmännchen Continental Die bewegte Geschichte des Dax – und warum Wirecard nicht die größte Pleite ist

Weit von einer Insolvenz entfernt, aber schon 20 Jahre verschwunden, ist Mannesmann. Ursprünglich bekannt durch seine Röhren, machten die Düsseldorfer in den Neunzigerjahren des 20. Jahrhundert in Mobilfunk. Ihr D2-Netz war so erfolgreich, dass Ende 1999 die britische Vodafone in den Ring stieg und 100 Milliarden Euro für eine Übernahme bot. Der damalige Mannesmann-Chef Klaus Esser kitzelte den Winter über sogar 190 Milliarden Euro heraus, woran er kräftig mitverdiente, wie später bekannt wurde. Mit diesem Kaufpreis hat Vodafone sogar bis heute noch den Titel „teuerste Übernahme aller Zeiten“ inne. Weggekauft wurde auch die Frankfurter Hoechst, heute ein Teil der französischen Aventis. Aus Veba und Viag wurde E.On, die Dresdner Bank verschwand erst in der Allianz, um später bei der Commerzbank unterzukommen. Letztere fristet nun eher ein Nischendasein im MDax. In keinem Index mehr ist sogar der 2001 in den Dax aufgestiegene Finanzvertrieb MLP. Der musste 2003 Continental weichen. Der Hannoveraner Automotive-Konzern ist ein Unikat, weil das einzige Dax-Unternehmen, dass es nach einem Abstieg wieder zurück in die erste Liga schaffte. Continental war 1988 Gründungsmitglied, musste 1996 aber für die Münchener Rück den Platz räumen. Das Kunststück gelang Conti übrigens gleich zweimal: Nach einem erneuten Abstieg 2008 (Aufsteiger Beiersdorf) gelang 2012 wieder die Rückkehr.