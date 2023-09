Steigende Anleiherenditen Warum die Anleiherenditen Anlass zur Sorge bieten

Die Rendite von Anleihen steigt, wenn ihr Kurs fällt. Das passiert meist dann, wenn die Leitzinsen steigen. Bereits ausgegebene Anleihen sind dann weniger attraktiv. Nun dürften die Zinsen dies- wie jenseits des Atlantiks aber nicht mehr viel weiter klettern. Dass die Anleiherenditen dennoch weiter steigen, hat wohl einen anderen Grund: die anhaltend hohe Inflation.

In den USA lag die Teuerung im August bei 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Juli hatte sie noch bei 3,2 Prozent gelegen, im Juni bei 3 Prozent. Schuld daran, dass es wieder aufwärts geht, ist vor allem der deutlich gestiegene Ölpreis. Entspannung ist hier nicht in Sicht, denn die Nachfrage nach Öl ist hoch und die Organisation der Erdöl exportierenden Länder (Opec) will die Fördermenge gedrosselt halten. In Deutschland lag die Inflation zuletzt bei 6,1 Prozent, in der Eurozone bei 5,3. Die Europäische Zentralbank (EZB) ist damit noch weiter von ihrem Zwei-Prozent-Ziel entfernt als die US-Notenbank Fed.