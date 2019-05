- Plausible Geschichte: Wichtig für einen funktionierenden Melt-up ist neben der geschilderten Dynamik eine Geschichte, mit der man die Preisentwicklung rationalisieren kann. Bei der Dotcom-Blase war es die neue industrielle Revolution – die dann viel später kam und heute von Firmen dominiert wird, die zu dieser Zeit teilweise noch nicht existierten. Bei der Immobilienblase in den USA, aber auch in Irland und Spanien, war es die Überzeugung, dass Immobilien niemals im Preis fallen können, gelten sie doch als das sicherste Investment überhaupt. Vergangenes Jahr war es die Furcht vor den Folgen der anhaltend lockeren Geldpolitik. Käme es doch zu der schon lange erwarteten/erhofften Inflation, würde eine Flucht in Sachwerte einsetzen und den Boom auslösen. Bekanntlich ist davon bisher nichts zu sehen. Im Gegenteil bleibt die Inflation trotz gestiegener Ölpreise auf tiefem Niveau. Klares Zeichen für einen anhaltenden deflationären Druck, verstärkt durch eine schwächelnde chinesische Wirtschaft.