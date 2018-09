- In den 1960er Jahren erreichte der Dow Jones im Jahre 1966 den Höchststand, der Vorläufer der Nasdaq, der OTC-Index („Over the counter“, steht für kleinere und spekulativere Aktien) erst im Jahre 1969. Kurz danach ging es deutlich nach unten.



- Im Jahre 2000 dauerte es nicht mehr so lange. Die Nasdaq stieg noch bis Mitte März, während der Dow Jones schon im Januar den Höchststand erreichte.



- 2007 war es ähnlich: Während Dow und S&P am 11. Oktober die Höchststände verzeichneten, war das bei der Nasdaq 20 Tage später der Fall.