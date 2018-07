Stelter strategisch: Explosiver Mix aus Rezession, Handelskrieg und Rekordbörse

Die US-Börse hat in den vergangenen Jahren alles in den Schatten gestellt. Nimmt man den S&P 500 als Maßstab und vergleicht die Entwicklung mit dem MSCI-Index anderer Regionen, ergibt dies ein eindeutiges Bild. Es hat sich in keinem Markt außerhalb der USA gelohnt aktiv zu sein. Über fünf Jahre gerechnet, liegt die übrige Welt erheblich hinter den USA zurück (jeweils gemessen am entsprechenden Indexfonds bzw. ETF):