Bei uns in Europa leisten wir uns derweil ein gefährliches Theater um den Brexit, zunehmende politische Spannungen in der EU und eine Eurozone, die die letzte Krise noch gar nicht richtig überwunden hat und auf eine neue Rezession zusteuert. Italien dürfte bereits wieder in der Rezession stecken.



Nicht das Umfeld, in dem man auf große Gewinne setzen sollte. Besser an der bewährten Strategie der Diversifikation über Assetklassen (Liquidität/Anleihen, Aktien, Immobilien, Gold) und Regionen (wichtig: nicht zu viel in Europa!) festhalten und sich auf turbulente Monate einstellen. 666 Punkte werden wir wohl nicht mehr wiedersehen. Aber wer mag 1500 ausschließen, angesichts des Umfelds, in dem wir uns befinden?