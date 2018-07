Klingt negativ? Mag sein. Zu denken geben sollte den Optimisten allerdings, dass das Smart Money aus den Märkten aussteigt. Gemessen wird das am sogenannten „Smart Money Flow Indicator“. Dieser stellt die Entwicklung des Dow Jones in den ersten 30 Handelsminuten eines Tages der Entwicklung in den letzten 30 Minuten desselben Tages gegenüber. In der ersten halben Stunde sind es vor allem die Laien, die handeln, während die Profis die Situation erst mal beobachten. In den letzten 30 Minuten sind die Profis unter sich. Seit Monaten neigt der Markt in den ersten 30 Minuten zu Stärke und in den letzten 30 Minuten zur Schwäche. Ein Signal dafür, dass sich das „smart money“ aus dem Markt tendenziell zurückzieht. Die Profis haben noch immer richtig gelegen.