Stockender Aktienhandel Chinas Führung kämpft gegen trübe Marktstimmung

So hat sich denn auch Student Shao Xinyu aus Zhengzhou zur Zurückhaltung entschlossen. Vor knapp einem Jahr hatte er umgerechnet 3800 Euro an Erspartem und Geschenken von seinen Eltern in Aktien gesteckt, die dann ein Drittel an Wert verloren. „Ich investiere nicht mehr“, sagt der 21-Jährige. „Ich muss erst einmal sehen, wie sich die Wirtschaft und der Markt entwickeln.“



Chinas Aktienmärkte haben seit 1990, als die erste Börse nach der kommunistischen Revolution von 1949 in Shanghai öffnete, eine Achterbahnfahrt erlebt. Eine zweite Börse folgte ein Jahr später in Shenzhen nahe Hongkong. Preise gingen hoch und stürzten ab – 2001, 2008 und dann erneut 2015. Trotzdem gab es einen Zustrom kleinerer Investoren.