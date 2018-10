Störung im Xetra-System Dax startet verspätet in die Handelswoche

Eine technische Panne hat den Börsenhandel in Frankfurt am Montagmorgen lahmgelegt. Wegen Störungen des elektronischen Handelssystems Xetra verzögere sich der Auftakt, wie die Deutsche Börse mitteilte. Inzwischen konnte der Handel aber wiederaufgenommen werden. Es habe ein Problem mit dem internen Kommunikationsprotokoll des Xetra T7-Systems gegeben. Wegen des verspäteten Aktienhandels verzögerte sich auch der Handel mit deutschen Aktienoptionen an der Terminbörse Eurex.