Straffere Geldpolitik Was Anleger aus früheren Zinswenden lernen können

Dreimal. So oft will die US-Notenbank Fed im laufenden Jahr die Leitzinsen anheben. Davon geht jedenfalls die Mehrheit der Anleger aus. Manche rechnen mittlerweile sogar mit vier Zinserhöhungen. Die Aussicht auf eine Zinswende, also einen Übergang von niedrigen und tendenziell weiter sinkenden zu wieder etwas höheren Zinsen, sorgt an den Kapitalmärkten für reichlich Unruhe.